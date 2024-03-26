أحمد ايمن منصور يُجري جراحة الرباط الصليبي بالنمسا

خضع أحمد أيمن منصور، نجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، صباح اليوم الثلاثاء لعملية جراحية ناجحة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى من وتر الرضفة ، مع استئصال جزء صغير من الغضروف الخارجي للركبة وكذلك خياطة جزء صغير من جسم الغضروف الداخلي.



صرح بذلك الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مضيفًا أن الجراحة قد أجريت في الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء واستمرت لمدة ساعتين.

مضيفا بأنه قد تواصل مع الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة للاطمئنان منه على نجاح الجراحة من ناحية وللاتفاق على مراحل العلاج وخطة التأهيل وذلك حرصا على سرعة تماثل اللاعب للشفاء وعودته للمشاركة في تدريبات الفريق ومن ثم الاشتراك في مباريات الفريق.

مشيدًا بحرص الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري على سرعة إنهاء إجراءات سفر اللاعب لاجراء الجراحة في أسرع وقت ممكن بعد تعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة زد والتي أقيمت قبل نحو اسبوعين.