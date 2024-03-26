سفينة شحن تصطدم بالجسر الرئيسي في بالتيمور

اصطدمت سفينة حاويات بجسر رئيسي في بالتيمور، يوم الثلاثاء ، مما تسبب في اندفاعها في أماكن قليلة وغرقها في النهر أدناه.

رجال الإنقاذ

وسقطت عدة سيارات في المياه الباردة، وكان رجال الإنقاذ يبحثون في البداية عن سبعة أشخاص على الأقل.

تم سحب شخصين من المياه تحت جسر فرانسيس سكوت كي ، أحدهما في حالة خطيرة ، وفقا لرئيس الإطفاء في بالتيمور جيمس والاس.

يبدو أن سفينة الشحن قد اصطدمت بأحد دعامات الجسر خلال منتصف الليل حيث من المتوقع أن تكون حركة المرور أخف ، وفقا لمقطع فيديو نشر على X ، المعروف سابقا باسم Twitter، اشتعلت النيران في السفينة ، وتصاعد منها دخان أسود كثيف.

قال عمدة بالتيمور براندون سكوت ، واصفا إياه بأنه "مأساة لا يمكن تصورها، "لن تعتقد أبدا أنك سترى ، جسديا ، جسر المفتاح ينهار هكذا، بدا الأمر وكأنه شيء من فيلم أكشن".

وأضاف رئيس الإطفاء إن السلطات "ربما تبحث عن أكثر من سبعة أشخاص" لكنه قال إن هذا العدد قد يتغير. ولم يتضح ما إذا كان الاثنان اللذان تم إنقاذهما مشمولين بالسبعة.

وأشار سونار إلى وجود مركبات في الماء، حيث كانت درجة الحرارة حوالي 47 درجة فهرنهايت (8 درجات مئوية) في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، وفقا لعوامة تجمع البيانات للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

في وقت سابق ، قال كيفن كارترايت ، مدير الاتصالات في إدارة إطفاء بالتيمور ، لوكالة أسوشيتد برس إن العديد من المركبات كانت على الجسر في ذلك الوقت ، بما في ذلك واحدة بحجم شاحنة مقطورة.

ووصف الانهيار بأنه "حدث تطور الإصابات الجماعية" ، على الرغم من أنه لم يكن يعرف في ذلك الوقت عدد الأشخاص المتضررين.

وأضاف كارترايت أن بعض البضائع تتدلى على ما يبدو من الجسر الذي يمتد على نهر باتابسكو عند مدخل ميناء مزدحم،يؤدي النهر إلى ميناء بالتيمور ، وهو مركز رئيسي للشحن على الساحل الشرقي، تم افتتاح الجسر في عام 1977 ، وتم تسميته على اسم كاتب "The Star-Spangled Banner".

وأعلن حاكم ولاية ماريلاند ويس مور حالة الطوارئ وقال إنه يعمل على نشر الموارد الفيدرالية، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضا في مكان الحادث.

وأكدت مجموعة سينرجي مارين - التي تمتلك وتدير السفينة المسماة "دالي" - أن السفينة اصطدمت بعمود من الجسر في حوالي الساعة 1:30 صباحا بينما كان اثنان من الطيارين تحت السيطرة.

وقالت إن جميع أفراد الطاقم، بمن فيهم الطيارون، تم تحديد مصيرهم ولا توجد تقارير عن أي إصابات.

من نقطة مراقبة بالقرب من مدخل الجسر ، كانت بقايا إطاره الفولاذي الخشنة مرئية بارزة من الماء ، مع انتهاء المنحدر فجأة حيث بدأ الامتداد ذات مرة.

كانت سفينة تسمى دالي متجهة من بالتيمور إلى كولومبو ، سريلانكا ، كوجهة نهائية ، وفقا لحركة المرور البحرية و Vessel Finder. كانت السفينة تحلق تحت علم سنغافورة ، حسبما ذكرت محطة راديو WTOP ، نقلا عن ضابط الصف ماثيو ويست من خفر السواحل في بالتيمور.

وفي عام 2001، خرج قطار شحن يحمل مواد خطرة عن مساره في نفق في وسط مدينة بالتيمور واشتعلت فيه النيران، مما أدى إلى تصاعد الدخان الأسود في الأحياء المحيطة وإجبار المسؤولين على إغلاق جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة مؤقتا.

