نائب رئيس جامعة أسيوط بالمدن الجامعية لتفقد سير العمل خلال شهر رمضان

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص الجامعة على توفير الدعم، والرعاية اللازمة لطلاب الجامعة بصفة عامة، خاصةً لأبناء الجامعة من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة؛ من أجل توفير الدعم، والرعاية اللازمة لطلاب الجامعة خلال شهر رمضان المبارك، وتلبية احتياجاتهم، وتوفير بيئة جامعية داعمة للاستذكار، والتفوق العلمي.



وأجرى الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين الموافق ٢٥ من مارس الجاري، جولة بالمدن الجامعية؛ لتفقد سير العمل بها خلال شهر رمضان المبارك، وبرفقته الأستاذ محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، والأستاذ عماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية (طلاب) ، والأستاذ محمد عزت رئيس قسم الإشراف، ولفيف من رؤساء الوحدات السكنية، والعاملين بالمدن الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى؛ حرص إدارة الجامعة على تقديم أفضل الخدمات للطلاب، أثناء إقامتهم بالمدينة خلال شهر رمضان المبارك؛ بما ييسر عليهم الاستذكار، ويساعدهم على النجاح والتفوق، موجهاً بضرورة الحفاظ على جودة الوجبات التي تقدمها مطاعم المدن الجامعية للطلاب المقيمين بها ؛ بحيث توفر لهم جميع احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل، كما وجه بسرعة الانتهاء من بعض أعمال الإنشاءات بملاعب المدن الجامعية.

وقام نائب رئيس الجامعة؛ بتفقد سير العمل بالمدن الجامعية، والاطمئنان علي الطلاب المقيمين بها خلال شهر رمضان؛ حيث التقى بعدد منهم، واستمع إلى آرائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم خلال الشهر الكريم؛ حيث بدأ بتفقد المدينة/ طالبات، والملعب الذي يجري إنشاؤه فيها، ومطعم (ل) الجديد بالمدينة/ طالبات، ثم توجه إلى المدينة/ طلاب، وتفقد عدداً من الوحدات السكنية بها، كما زار مبنى (ب) المميز، والجناح السكني المخصص به للطلاب ذوي الهمم من المكفوفين، والذي تم مؤخراً الانتهاء من تجهيزه، كما تجول بملاعب المدن الجامعية، ومطعم إسكان (١) بالمدينة/ طلاب.