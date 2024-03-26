20 مايو.. أولى جلسات استئناف المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

حددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر جلسة 20 مايو؛ لنظر أولى جلسات استئناف المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته على حكم حبسه 3 سنوات.

في وقت سابق، قضت محكمة جنح أكتوبر بمعاقبة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بمدينة 6 أكتوبر، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا والمصاريف وألزمته أتعاب المحاماة.

وأحالت جهات التحقيق بأكتوبر في وقت سابق المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة العامة بأكتوبر المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامي وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

وقالت زوجة الفنان أشرف عبد الغفور في التحقيقات: أنا كنت رايحه أنا وجوزي أشرف عبد الغفور - "الله يرحمه" نزور بنتي ريهام، وكنا ماشين على طريق الدائري- عند كومبوند مونت فيو ومرة واحدة واحنا ماشين لقينا عربية خبطت في العربية بتاعتنا من وره.

وأضاف زوجة الفنان أشرف عبد الغفور في التحقيقات: بعد كدة مرة واحدة اختل توازن العربية عشان اللي خبطنا كان جاي بسرعة جنونية وخبط فينا من وره وساعتها مش فاكره أي حاجة تاني لأني محستش بنفسي غير وأنا في المستشفى.

وقال محامي أسرة الفنان أشرف عبد الغفور أنه تم ضم هذه التقارير ووردت وفيها ما يؤكد ارتكاب المتهم لخطأ؛ وذلك لأن التهشم ثابت في مقدمة سيارة الجاني وفي خلفية سيارة الفنان أشرف عبد الغفور، مما يؤكد ذلك تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ، بالإضافة إلى التهمة التي طلب من المحكمة إضافتها.

وأوضح محامي أسرة أشرف عبد الغفور أنه طلب من هيئة المحكمة إضافة تهمة الإتلاف غير العمدي للمتهم إما عن طريق إرسال الأوراق للنيابة العامة، معلقًا: طالبت بإضافة تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ والقيادة بطريقة تعرض الآخرين للخطر للمتهم.