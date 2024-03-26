صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف موعد طرح شقق منخفضي الدخل

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخل، ومتوسط الدخل، التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

وتولي وزارة الإسكان، اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث تهدف مبادرة سكن كل المصريين، إلى توفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع دخله.

القيادة السياسية

وتعتمد سياسة وزارة الإسكان، في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهي إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها 6 أشهر لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا.

يحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

أماكن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي 2024

من المقرر أن تطرح وزارة الإسكان، ممثل في صندوق الإسكان الاجتماعي، الوحدات السكنية في 14 مدينة جديدة، والتي جاءت كالآتي:

15 مايو.

بدر.

السادات.

6 أكتوبر الجديدة.

العبور الجديدة.

حدائق العاصمة.

برج العرب الجديدة.

الفيوم الجديدة.

بني سويف الجديدة.

سوهاج الجديدة.

أسيوط الجديدة.

أخميم الجديدة.

قنا الجديدة.

أسوان الجديدة.

موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخل

وبحسب تصريحات للمهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر ببرنامج “ مساء dmc”، فأنه من المقرر طرح شقق الإسكان الاجتماعي بمحور محدود الدخل بعد 6 أشهر من الآن.

وأرجع رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، سبب تأخير طرح وحدات الإسكان الاجتماعي إلى بعد 6 أشهور من الآن، حتى تستقر أسعار الوحدات ويتم تسعير الوحدات، قائلة:"دائما نراعي أن تكون شروط اللوحات والأسعار ملائمة للمواطنين، وبنحاول نعوض الأكثر احتياجا من المواطنين من خلال الدعم الخاص بهم".

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شقق الإسكان

ويعكف صندوق الإسكان الاجتماعي على تحديد مقدم الحجز الذي من المتوقع أن يتخطى الـ28 ألف جنيه، فيما تتراوح القيمة الإجمالية للوحدة السكنية، من 500 إلى 550 ألف جنيه التي تصل مساحتها إلى 90 مترًا.