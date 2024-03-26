برشلونة يدرس رحيل 6 لاعبين في الميركاتو الصيفي

تُفكر إدارة برشلونة في الاطاحة بعدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد النتائج السيئة التي صاحبت الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الحالي.



وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن أن برشلونة يدرس بيع الثنائي كوندي وأندرياس كريستنسن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حال وصول عرض مناسب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن البارسا سيقوم بالاستغناء عن الثنائي كليمنت لينجليت وإريك جارسيا، واللذان سيعودان من أستون فيلا وجيرونا، كما سيجد البرازيلي رافينيا نفس مصير الثنائي، حيث ترغب إدارة البلوجرانا الاستغناء عنه.

ويجد رافينيا اهتمامًا سعوديًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مما يجعل انتقاله لدوري روشن بنسبة كبيرة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقرر برشلونة رحيل الإسباني أنسو فاتي، وذلك عقب انتهاء إعارته مع برايتون الإنجليزي الحالي، بعدما لم ينجح اللاعب في إثبات نفسه تحت قيادة الإيطالي روبيرتو دي زيربي.