محافظ المنيا يكرم الأم المثالية ويُسلمها شهادة تقدير

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء فى مكتبه، السيدة جده صادق إبراهيم سيد أحمد ابنة مدينة المنيا، مقدما لها التهنئة لفوزها بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة ضمن الأمهات المثاليات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2024.

وذلك عن رحلة كفاحها مع أبنائها الإثنين بعد وفاة زوجها منذ ٣٤ عاما، حتى استطاعت إتمام تعليمهما رغم الصعوبات التى واجهتها خلال رحلتها، وخلال اللقاء، كرم محافظ المنيا الأم المثالية لعام 2024 على مستوى المحافظة، بتسليم شهادة تقدير ومبلغ مالى، متمنيا لها دوام مسيرة العطاء فى رحلتها كأم و جدة لأحفادها، معربا عن تقديره لكل أم ضحت من أجل أبنائها، جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأمانى تامر وكيل المديرية.

الدولة المصرية اجتازت خطوات سريعة وفعالة في ملف تمكين المرأة

وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية اجتازت خطوات سريعة وفعالة في ملف تمكين المرأة ، والذي حظي باهتمام ورعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية ، لتمكين المرأة المصرية 2030 ، فيما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة في النهوض بالمجتمع ، وضرورة تمكينها.

كان قد تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية؛ للاطمئنان على انتظام حركة سير مواقف سيارات الأجرة ، ومحطات الوقود بالمحافظة عقب تحريك أسعار الوقود، والتأكد من التزام سائقى السرفيس والأجرة بتعريفة الركوب المقررة بكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية، وكذلك انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، من المنيا إلى المحافظات الأخرى، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومباحث المرور وإدارة المواقف.

وفى هذا السياق، قام محمد عبد الغنى رئيس مركز ديرمواس جنوب المنيا، بحملة تفتيشية على مواقف السيارات بدائرة المركز؛ للتأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة ، ووضع ملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المقررة، مع التأكد من وضع بانر التعريفة الجديدة في مكان واضح بكل موقف، كما تم المرور على عدد من محطات الوقود للتأكد من استقرار الأوضاع وتوافر الأرصدة وإعلان أسعار المواد البترولية على اللوحات المضيئة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لاستغلال المواطنين.

وتابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، ووضع اللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين و ارقام الشكاوى والخطوط الساخنة المعلنة لتلقى أى شكاوي من المواطنين ، كما قام الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمرور على مواقف السيارات ومحطات البنزين لمتابعة الالتزام بأسعار الوقود الجديدة والتعريفة الجديدة المقررة لسيارات الأجرة، وعدم التهاون مع غير الملتزمين.

وحرص تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، على متابعة أرصدة المواد البترولية فى محطات تزويد البنزين بالمركز والقرى للاطمئنان على توافر المنتجات البترولية بها وعدم التلاعب بالأسعار الجديدة ، كما تم المرور على الموقف العمومى بنطاق المركز للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، فيما تابع أحمد خلف رئيس مركز العدوة جهود الوحدة المحلية في الرقابة المستمرة على المواقف بالمدينة والقرى على مدار اليوم، لمتابعة انتظام حركة المواقف والتزام السائقين و منع التكدس والعمل على راحة المواطنين و توفير السيارات للطلاب و الالتزام بالتعريفة المقررة.