جدول مواعيد تسليم شقق سكن مصر في دمياط الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الثلاثاء، عن بدء تسليم وحدات مشروع سكن مصر، اعتبارًا من يوم 7 مايو القادم 2024، على أن يستمر التسليم حتى يوم 28 من ذات الشهر، على أن يتم منح المتخلفين عن الاستلام يوم 29 من مايو القادم لاستلام الوحدات.

مواعيد تسليم شقق سكن مصر في دمياط الجديدة

بحسب ما أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، فأن مواعد تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر المرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع، تأتي كما يلي:

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يُشارك في حفل إفطار جماعى لذوى الهمم

في سياق منفصل، شارك الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، في حفل الإفطار الجماعى لذوى الهمم وأسرهم بنادى المهندسين بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس عوض محمد عوض، نقيب المهندسين بدمياط، والكابتن صبرى البرعى، رئيس مجلس إدارة جمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة، ووفد من العاملين بجهاز المدينة، وأعضاء نقابة المهندسين، وممثلى المجتمع المدنى.



وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على إدخال البهجة على قلوب ذوي الهمم وأسرهم، وتجسيدا لروح الأسرة المصرية، وفى إطار الجهود المبذولة لدعم ذوى الهمم وأسرهم فى جو تملؤه السعادة والألفة.



وأكد خلف الله، حرص الجهاز على توفير الدعم الكامل لمطالب واحتياجات الأبطال ذوى الهمم، موجها الشكر لذويهم وأسرهم على رعايتهم الخاصة لهذه النماذج، وكذلك جهات المجتمع المدني المساهمة فى حفل الإفطار، ولمسئولي الجهاز على استمرار توفير مزيد من الرعاية والدعم لذوى الهمم فى ظل توجيهات ودعم الدولة المصرية لهؤلاء الأبطال وأسرهم.

وفي سياق آخر كان قد أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لمشروعات الإسكان كافة بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرار الحفاظ عليها.

جاء دلك خلال تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها.