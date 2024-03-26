تكريم حراس البيئة بمؤسسة "أصدقاء الخير" خلال حفل الإفطار السنوي بالفيوم

أقامت مؤسسة و جمعية "أصدقاء الخير" برئاسة المهندس تامر شاور رئيس مجلس الإدارة حفل الإفطار السنوي لها بالفيوم وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والتنفيذية والشعبية بالفيوم .

وحرص المهندس تامر شاور رئيس مجلس الإدارة والمهندس عامر صلاح امين الصندوق علي تكريم عدد من حراس البيئة بالجمعية لمجهودهم ونشاطهم الفترة الماضية ودعم وتحفيز لمهاراتهم.

وشارك في حضور الاحتفالية الدكتورة دينا مختار عضو مجلس الإدارة والدكتور أحمد رجب المدير التنفيذي للجمعية والكاتب الصحفي عادل خشبة المستشار الإعلامي، والمهندس أحمد امبابي والمهندس محمد أمبابي وعدد من رجال الأعمال والقيادات الشعبية والتنفيذية بالفيوم.

واشار المهندس تامر شاور رئيس مجلس الإدارة ان اليوم هو لقاء نحرص علي تحقيقه لانه يكلل مجهود الجميع بالمحبة والنجاح وضمن تحقيق الأهداف والرؤى التي نحرص في مؤسستنا علي تحقيقها مؤكدا ان اعمال الجمعية بمحافظات الصعيد والوجه القبلي والبحري يشهد لها الجميع بالكفاءة والنجاح منذ انطلاق انشائها قبل ٢٠ عام وفي نهاية الحفل حرص الجميع علي التقاط الصور التذكارية لجميع المشاركين علي مستوي المراكز والمحافظات.

ورشة عمل فى كلية الالسن

ومن جهه اخرى شهدت الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن، ورشة العمل التي نظمها مركز معلومات الجامعة حول دور المركز في التحول الرقمي وميكنة خدمات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و تحت إشراف الدكتورة رانيا أبو السعود وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا ومديرة مركز معلومات جامعة الفيوم، والدكتور أحمد سلامة المدير التنفيذي لمشروع الشبكات بالجامعة، بحضور الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

حاضرت خلال الورشة مهندسة حسناء فؤاد مسؤولة التدريب بمشروع الشبكات، ومهندس حسين محمود مسئول فريق الشبكات بمركز معلومات جامعة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء بمقر الكلية.

تناولت مهندسة حسناء فؤاد خلال الورشة عرض لأعمال تطوير البنية التحتية بمركز معلومات الجامعة، وزيادة سرعة الإنترنت داخل الجامعة، وشرحت أبرز الخدمات التي يقدمها مشروع الشبكات كتفعيل البريد الإلكتروني للطلاب على مايكروسوفت ما يتيح للطلاب فرصة الحصول على النسخ الأصلية لبرامج مايكروسوفت، ويقدم المشروع دورات تدريبية في مجال أساسيات الشبكات وأمن المعلومات وحماية الشبكات، كما يقدم كامب للأطفال من أبناء العاملين بالجامعة لتدريبهم وتطوير مهاراتهم التكنولوجية.

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