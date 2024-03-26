كبار أئمة أوقاف شمال أبو حماد يزورون محطة «مياه العباسة»

نظمت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالاشتراك مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأبو حماد، زيارة وفد من كبار أئمة إدارة أوقاف شمال أبوحماد إلى محطة مياه العباسة، وتم تعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب بداية من دخول المياه عبر المأخذ.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد المعامل، وتم عرض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وإنتهاء بإضافة الكلور النهائى ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التى تغذيها المحطة.

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه لا غنى عن هذه الزيارات، ورحب بفكرة التواصل مع رجال الدين في نشر رسائل التوعية، لافتًا إلى أن تلك الزيارات تهدف لنشر مجهود الشركة في توصيل كوب مياه نظيف.

وأشار إلى ذلك يأتي إيمانًا من الشركة بأهمية نشر سياسة الترشيد للمياه، والتعريف بالجهود المبذولة من الشركة، لإيصال كوب ماء نظيف للمستهلك، وتطبيقًا لخطة الشركة القابضة في مجال التوعية.

وذكر أن الزيارة تتبلور من خطة التوعية التثقيفية بالشركة، والتي تهدف إلى استقطاب سفراء جدد؛ يجمعون بين سلوكيات استخدام المياه الصحيحة ودعاه يرتقون بثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها، كمورد هام ورئيسي للحياه.