الأسبوع القادم.. بدء تسليم عقود وحدات مدينة الأمل شمال قنا

أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، بدء تسليم عقود مدينة الامل بنحع حمادى، شمال قنا، خلال الاسبوع القادم للمواطنين الذى قاموا بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم.

وعقد المحافظ، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بخطوط وشبكات المرافق بمجمع الأمل السكنى.

وناقش المحافظ، الموقف التنفيذي لأعمال تمهيد الطرق الداخلية، و تنفيذ شبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مناقشة المسارات المحددة لتنفيذ أعمال الشبكة الرئيسية لتوصيل الغاز الطبيعي، وشبكات المرافق لمجمع الأمل السكني.

من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أي أضرار في طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.

وتقع مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة.

وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء)

حضور الاجتماع:

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء إبراهيم محروس، و اللواء أشرف بركات ممثلي الهيئة العربية للتصنيع الشركة المسؤولة عن فتح وتمهيد الطرق.

والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وأشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، عدد من القيادات التنفيذية المعنيين بملف مدينة الأمل.