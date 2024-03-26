لقاءً عن «الثقة بالنفس» بمركز شباب الشروق

نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية بالتعاون مع إدارة أندية الفتاة والمرأة، اليوم الثلاثاء، لقاءً حول «الثقة بالنفس» بهدف التوعية المجتمعية، وما هي الثقة بالنفس.

وتم اللقاء بمركز شباب الشروق التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان، بحضور ومشاركة 50 فتاة من عضوات نادى الفتاة.

وتم الحديث عن الثقة بالنفس، من منظور علم النفس، وهو الشخص الذي يحترم ويقدر ذاته ويحب نفسه ولا يعرضها للأذى، وأهمية الثقة بالنفس، وإقامة علاقات إيجابية من مبدأ «تعزيز القدرة على تحقيق الأهداف» وتحسين القدرة على إتخاذ القرارات الصحيحة.

وتناول اللقاء؛ أسباب إنعدام الثقة من: كثرة الانتقاد، والتعرض للعقاب النفسي والبدني، والإهانة، والحرمان، والاهمال، وعدم الشعور بالأهمية.

وعن طرق تعزيز الثقة بالنفس، يتم تحديد نقاط الضعف وتحسينها وتطوير الذات، وتحديد نقاط القوة واستغلالها، والاهتمام بالمظهر الخارجي، وممارسة الهويات.

وتمت الإشارة إلى نصائح لتعزيز الثقة بالنفس، والتي تتمثل فى تحديد نقاط القوة والضعف، وضع أهداف واقعية، ممارسة الرعاية الذاتية، تجاهل النقض الغير بناء.