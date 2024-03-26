سيدات سلة الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام سموحة بدوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ، مباراة هامة اليوم أمام فريق سموحة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.



من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء على صالة سموحة بالإسكندرية ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لمواصلة العروض القوية في البطولة والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

وفاز فريق سيدات سلة الأهلي في المباراة السابقة علي فريق الاتحاد بنتيجة 110-64 في البطولة.