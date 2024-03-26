الثلاثاء 26 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات سلة الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام سموحة بدوري السوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي ، مباراة هامة اليوم أمام فريق سموحة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

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كهربا يكشف دوره في انتقال إمام عاشور إلى الأهلي


من المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء على صالة سموحة بالإسكندرية ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لمواصلة العروض القوية في البطولة والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

 وفاز فريق سيدات سلة الأهلي في المباراة السابقة علي فريق الاتحاد بنتيجة 110-64 في البطولة.

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