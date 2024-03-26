المشروبات الرمضانية تعزز صحة الإنسان وتقي من الأمراض

تمر هندي، سوبيا، عرقسوس، المشروبات الرمضانية الأهم والأشهر بالشهر الفضيل، والتي لا تخلو منها مائدة الإفطار والسحور طوال رمضان المعظم، نظرا لعشاقهم في كل بيت وأسرة، ولكن في الوقت ذاته تعد تلك المشروبات من المعززين لصحة الإنسان نظرا لفوائدهم الكبيرة على الجسم وفي الحد والوقاية من الامراض.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، فوائد المشروبات الرمضانية الأشهر بالشهر الفضيل.

فوائد العرقسوس

مهدئ للمعدة، وذلك نظرًا لاحتواء على الفلافونويدات النباتية المضادة للالتهابات.

مهدئ مشكلات الجهاز الهضمي في حالات قرحة المعدة، وجع المعدة، الشعور بالغثيان، الحرقة.

منظف طبيعي للجهاز التنفسي.

يخفف من وجع الحلق، وأعراض الربو.

يقلل من الإجهاد.

علاج السرطان.

علاج الالتهابات الجلدية.

علاج فعال لحب الشباب، والأكزيما، وغيرها من الأمراض الجلدية.

تفتيح البشرة.

علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

التخفيف من أعراض انقطاع الطمث.

الوقاية من تسوس الأسنان.

الحد من أمراض الكبد.

العرقسوس

فوائد التمر هندي الطبيعي

يساعد في تحسين الهضم، وذلك لاحتوائه على الألياف الغذائية.

يحد من الإصابة بالإمساك، وأيضًا الإسهال.

يعمل على تحسين صحة جهاز الدوران والقلب.

يخفض ضغط الدم والكوليسترول.

يقي من الإصابة بفقر الدم، لاحتوائه على البوتاسيوم وفيتامين ج والحديد.

السيطرة على نسبة السكر بالجسم.

يساعد على خسارة الوزن.

تقوية جهاز المناعة، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يعمل على تقوية الجهاز العصبي.

يحمي من تصلب الشرايين.

يحمي من مرض السرطان.

يقلل من فرص الإصابة بالالتهابات والعدوى.

يخفيف من انتفاخ البطن والتشنجات.

تحسين صحة ومظهر الشعر والبشرة.

تحسين صحة العيون.

التمر هندي

فوائد السوبيا

التقليل من الشعور بالعطش أثناء الصيام.

تسهيل عملية الهضم.

تعد علاج جيد جدا للإمساك.

تقوي جهاز المناعة وذلك لاحتوائها على فيتامين هـ.

تقلل من الكوليسترول الضار في الجسم.

مفيدة للمرضى القولون.

تمنح الشعور بالشبع خلال ساعات الصيام.

منشطة للغدة الدرقية وذلك لاحتوائها على فيتامين أ.

تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط.

مفيد لمرضى الأنيميا أو فقر الدم، إذ تساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.