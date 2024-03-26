ريلمي تطلق سلسلة realme 12 Pro لتغيير مفهوم هواتف الفئة المتوسطة

أعلنت شركة ريلمي، بكل فخر عن إطلاق سلسلة realme 12 Pro. وقد جرى حفل الإطلاق بقصر عابدين في أجواء رمضانية رائعة ومليئة بالحماس والنجاح. ومن المتوقع أن تقدم سلسلة realme 12 pro تجربة استثنائية، حيث ستعيد تحديد معايير التوقعات في سوق الهواتف الذكية.

تعاونت ريلمي مع الفنان المصري أحمد حاتم، ليكون أيقونة للتصوير لسلسلة realme 12 Pro مع موهبته المتميزة ووجوده المتميز، يجسد أحمد حاتم الابتكار والإبداع الذي يميز العلامة التجارية.

أعربت غادة يحيى، مديرة العلاقات العامة بشركة ريلمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادتها بإطلاق سلسلة ريلمي 12 برو التي تضع معايير جديدة لمفهوم جودة الحياة بما يُمكن المستخدمين من الاستمتاع بتسجيل أسعد لحظات حياتهم لتكون ذكريات خالدة بفضل إمكانات التصوير الهائلة بسلسلة realme 12 Pro، فضلاً عن القدرات الكبيرة التي توفرها لمساعدة المستخدمين على إنجاز أعمالهم بسلاسة.

وأضافت يحيى: "نحن في ريلمي نضع المستخدمين على رأس أولوياتنا وندرس احتياجاتهم بعناية شديدة، خاصة فئة الشباب، ونركز على الابتكار ومواكبة الاستخدامات العصرية ودفع حدود الإبداع لمستويات غير مسبوقة لتلبية تطلعات المستخدمين"، مشيرة إلى أن 2024 يعد عاماً مميزاً لريلمي العلامة التجارية الأسرع نموًا في مجال الهواتف الذكية، حيث تم تغيير شعار ريلمي منdare to leap إلى make it real، مع وعود كبيرة بالإعلان عن المزيد من المفاجآت.

وبناءً على النجاح الكبير الذي حققته سلسلة 11 Pro قامت شركة ريلمي بتعزيز تقنيتها من خلال إطلاق سلسلة 12 Pro. تتميز هذه الإضافة الجديدة لتشكيلة ريلمي بعدسة مقربة مبتكرة من نوع المنظار - بيريسكوب، مما يوفر تنوعًا ووضوحًا ملحوظًا في التصوير الفوتوغرافي مع تكلفة بسيطة مقارنة بمنافسيها.