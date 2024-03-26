مدرب بيراميدز يدعم منتخب كرواتيا قبل نهائي كأس عاصمة مصر

حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على زيارة معسكر منتخب بلاده المقام في أحد فنادق العاصمة الإدارة على هامش تواجد منتخب كرواتيا في القاهرة لخوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية.

ويلتقي منتخب كرواتيا مع المنتخب الوطني المصري في العاشرة من مساء اليوم في نهائي كأس بطولة عاصمة مصر، على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

دعم المدير الفني لنادي بيراميدز، مواطنه زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، ورحب يورتشيتش ببعثة منتخب بلاده في مصر مؤكدا على أن التواجد هنا في القاهرة أمر رائع، وأن مصر بلد عظيم تمتلك تنوعا فريدا من نوعه على المستوى الحضاري والثقافي والترفيهي والتاريخي.. مشيرا إلى حبه الشديد للشعب المصري خلال فترته الوجيزة بالقاهرة.

وأهدى يورتشيتش، صديقه ومواطنه داليتش في نهاية الزيارة قميص نادي بيراميدز هدية من النادي تعبيرا عن سعادته بتواجد المنتخب وصيف كأس العالم ٢٠١٨ وثالث مونديال ٢٠٢٢ في قطر.