مودريتش يقود تشكيل منتخب كرواتيا المتوقع أمام الفراعنة في نهائي كأس العاصمة

يستعد منتخب كرواتيا لمواجهة مصر مساء اليوم الثلاثاء في نهائي كأس عاصمة مصر، والتي يستضيفه ستاد العاصمة الإدارية.

واستضافت مصر بطولة كأس العاصمة الودية بمشاركة تونس و نيوزيلندا وكرواتيا والفراعنة.

وتأهل منتخب كرواتيا إلى النهائي بعد فوزه على تونس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل السلبي دون أهداف.

فيما تأهل منتخب مصر إلى النهائي بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف نظيف سجله مصطفى محمد عبر ركلة جزاء ليصعد الفراعنة للمباراة النهائية.

ويتواجد في منتخب كرواتيا الحاصل على المركز الثالث في مونديال قطر الأخير على حساب المغرب الذي حصد المركز الرابع، العديد من النجوم العالمية على رأسهم لوكا مودريتش، وكوفاسيتش، جفارديول، بروزوفيتش.

ويدرس زلاتكو تشكيل منتخب كرواتيا أمام الفراعنة في النهائي ومن المتوقع أن يدخل اللقاء بتشكيل مكون من:

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام مصر:

في حراسة المرمى: دومينيك.

خط الدفاع: جوزيب يورانوفيتش، مارتين إيرليتش، جوسكو جفارديول، بورنا سوسا.

في الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: اندريج كراماريتش، ماريو باساليتش، لوكا إيفانوسيك.