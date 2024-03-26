آرسنال يدخل سباق التعاقد مع كانسيلو

دخل نادي آرسنال سباق التعاقد مع جواو كانسيلو المعار إلى برشلونة من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الكروي.

ويتنافس مع آرسنال، برشلونة على التعاقد مع النجم البرتغالي جواو كانسيلو، بعدما أكد نادي البارسا أنهم لديهم رغبة في ضمه.

وقرر نادي آرسنال التحرك لضم كانسيلو في الموسم المقبل بعدما أبدى مايكل ارتيتا مدرب المدفعجية رغبته في شراءه.

وسط الظروف الصعبة التي يعاني منها برشلونة اقتصاديا يرغب آرسنال في استغلال ذلك الأمر والتعاقد مع كانسيلو في صفقة شراء وليس إعارة.

حدد نادي مانشستر سيتي مبلغ 40 مليون يورو للموافقة على بيع لاعبه جواو كانسيلو لكن الأمر يعتبر عائقا أمام النادي الكتالوني الذي لا يستطيع دفع هذا المبلغ في الصيف المقبل.

وعليه يرى ارسنال أن لديه حظوظ جيدة في شراء كانسيلو وخطفه من نادي برشلونة الذي يرغب باستمراره مع صفوف الفريق الكتالوني.