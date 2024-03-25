وجه الدولي البرتغالي جواو كانسيلو اللاعب المعار في صفوف برشلونة، انتقادات للمدرب الإسباني بيب جوارديولا ونادي مانشستر سيتي، حيث اتهمهم بالكذب فيما يخص علاقته مع زملائه في الفريق.

ويشارك كانسيلو مع البلوجرانا، مُعارًا من السيتي حتى نهاية الموسم الحالي، ويُعد ذلك ثاني موسم يُعار فيه بعد أن قضى نصف موسم الماضي في بايرن ميونخ.

وقبل رحيله إلى بايرن ميونخ، شارك البرتغالي كلاعب أساسي فقط في 5 مباريات من آخر 14 مباراة لنادي مانشستر سيتي، ولم يتعاقد معه العملاق ا بسبب الطلبات المالية المرتفعة من السيتيزنز.

كانسيلو يُهاجم جوارديولا ومانشستر سيتي

أعرب كانسيلو عن استيائه من التقارير الأخيرة حول علاقته بـ جوارديولا ومانشستر سيتي قائلاً: "تم نشر الأكاذيب! لم أكن أبدًا رفيقًا سيئًا لهم، يمكنك أن تسأل ناثان آكي وريكو لويس عن علاقتنا".

كانسيلو وجوارديولا

وأضاف لاعب برشلونة: "لا يوجد لدي توتر تجاههم، ولكن هذا رأي جوارديولا، سيتذكر الناس فقط بعض الأمور، لأنه يمتلك القوة عندما يتحدث، لكنني أفضل الاحتفاظ بالأمور لنفسي".

وواصل: " أنا لم أخذل أبدًا التزامي تجاه النادي والجماهير، ولقد قدمت دائمًا كل شيء بكل إخلاص".

وأضاف: "أنا دائمًا أفضل الصدق، وأشعر بالسعادة بسبب ما قمت به، أنا شخص صادق، ولم أكذب أبدًا، الحياة متواصلة وأتمنى لهم النجاح، لأنني استمتعت بكرة القدم وبالفريق عندما كنت هناك".

بالرد على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه سيعار مرتين متتاليتين بعد تجديد عقده في فبراير 2022، قال كانسيلو: "لا، لم أفكر في ذلك حقًا، ولكنني أركز على حياتي في الوقت الحالي".

أكد الشاب البالغ من العمر 29 عامًا: "لا أندم على ذلك، على الرغم من فوز فريق مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا؛ إلا أنني أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح، وأنني انتقلت إلى نادٍ كان يرغب في خدماتي حقًا".

انضم جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي من يوفنتوس في عام 2019، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي في عامي 2021 و2022.

ومنذ وصوله إلى نادي برشلونة في سبتمبر الماضي، قدم اللاعب مستويات عالية، على العكس تمامًا من أدائه خلال فترة مع فرق مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الموسم الماضي، حيث كان حبيس على دكة البدلاء في معظم المباريات.

كانسيلو

ويرغب النادي الكتالوني في الاحتفاظ بخدمات كانسيلو في الموسم القادم، نظرًا لضعف الخيارات المتاحة لديه في مركز الظهير الأيمن.