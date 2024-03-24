كانسيلو عن تصريحات جوارديولا: أكاذيب

نفى جواو كانسيلو نجم فريق برشلونة الإسباني تصريحات مدربه السابق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التي ادعى فيها أن لاعبه كان غير سعيد بسبب عدم مشاركته.

أضاف كانسيلو في تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية: لم أكن سعيدا بسبب مشاركة ريكو وأكي أكثر مني؟ انها اكاذيب، لم أكن أبدا زميل سيء لهم ويمكنك أن تسأل أكي وريكو، ليس لدي أي عقدة تفوق أو نقص تجاههم، لكنه رأي جوارديولا.

وواصل لاعب برشلونة: كانت هناك قصص مزيفة عني في السيتي ، لم أكن أبدًا زميلًا سيئًا في الفريق، أتذكر مرة تعرضت للسرقة والاعتداء في المنزل وفي اليوم التالي كنت ألعب في ملعب الإمارات ضد أرسنال.

أضاف: هذه أشياء لا يمكن نسيانها ، لقد تركت زوجتي وابنتي وحدهما في المنزل وأنا لا أزال خائفًا ومصدومًا ، في السيتي كانوا جاحدين بعض الشيء للحديث عني بهذه الطريقة، لقد كنت لاعباً مهماً بالنسبة لهم.

وأشار: كانسيلو: لدي عقلية قوية جدًا خاصة أنني على المستوى الشخصي مررت بأشياء كثيرة وكنت أنظر دائمًا إلى الحياة بطريقة إيجابية، مررت بأوقات أسوأ في حياتي الشخصية مقارنة بحياتي الرياضية، يؤثر الضغط على البعض أكثر من البعض الآخر.

وتابع: لكنه لا يؤثر علي كثيرًا لأنني خلقت حاجزًا منذ اللحظة التي فقدت فيها والدتي، حينها اضطررت إلى النمو بشكل أسرع بكثير لأكون أكثر نضجًا، لأكون قائد عائلتي.

وواصل: ليس الجميع هكذا، برشلونة فريق صعب لكنه النادي الذي أستمتع به أكثر في مسيرتي، وأردت دائمًا أن أكون هنا.