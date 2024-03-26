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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصحة الفلسطينية: 32414 قتيل خلال 172 يوم حرب

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية إلى 32414 قتيلًا و74787 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

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وقالت الوزارة في بيان، في اليوم 172 للحرب على غزة، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة "وصل إلى المستشفيات 81 شهيدا و93 إصابة" خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وحتى صباح الثلاثاء.

الضحايا ما زالوا تحت الركام

وأشارت الصحة الفلسطينية الى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو على الطرق ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي أحدث تقرير إخباري، أفادت رويترز بأن غارات جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين في طرفي قطاع غزة الليلة الماضية مستهدفة محيط مستشفى الشفاء في الشمال ومدينة رفح في الجنوب حيث يتكدس أكثر من مليون شخص طلبا للمأوى.

وفي الشمال، حيث يحتدم قتال عنيف منذ أكثر من أسبوع بمحيط مستشفى الشفاء، قال أفراد من عائلة أبو حصيرة لرويترز إن العشرات قُتلوا في ضربة دمرت تجمعا عائليا قرب أكبر مستشفى في غزة.

وقال أحد أفراد الأسرة ويدعى أبو علي أبو حصيرة في رسالة نصية لرويترز "مجزرة جديدة بحق عائلة أبو سهيل أبو حصيرة وأبنائه وأحفاده والبالغ عددهم نحو 30 شخصا".

وفي الجنوب، حيث يقيم أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في رفح قبالة السياج الحدودي مع مصر، قالت السلطات الصحية إن 18 شخصا من بينهم 8 أطفال قُتلوا في غارة على منزل عائلة أبو نقيرة.

وكانت حركة حماس قالت أمس الاثنين إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بموقفها الأصلي المتعلق بالتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين الفلسطينيين وتبادل "حقيقي" للأسرى.

وقالت حماس في بيان "لقد أبلغت حركة حماس الإخوة الوسطاء قبل قليل، أن الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدمتها يوم 14 مارس الجاري؛ لأن رد الاحتلال لم يستجب لأي من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا: وقف إطلاق النار الشامل، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".

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