في مسيرة بالآلاف.. هتافات تونسيين نصرةً لأهالي غزة

من أمام المسرح البلدي في قلب العاصمة وعلى ضفتي شارع الحبيب بورقيبة، تعالت هتافات تونسيين نصرةً لأهالي غزة وتنديدا بالحرب الإسرائيلية الضارية على القطاع.

وعلى مدار ساعتين، لم تتوقف الحناجر عن الهتاف، صغارا وكبارا رجالا ونساء ومن مختلف الأطياف، يوحدهم شعار واحد وهو "كلنا غزة"، الذي يحمل رسالة تضامن للفلسطينيين.

دعا المحتجون خلال هذه المسيرة الاحتجاجية الليلية المجتمع الدولي والقوى الفاعلة إقليميا إلى التدخل السريع لوقف ما وصفوه بأشنع حرب إبادة عرفها التاريخ البشري، معتبرين أن قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار لا يكفي، مطالبين بوقف دائم للحرب والاعتراف بحق الفلسطينيين في أرضهم.

وتبنى، مساء أمس الاثنين، مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة، بموافقة 14 عضوا وبامتناع الولايات المتحدة التي استعملت سابقا حق النقض (الفيتو) لمنع إصدار قرار مماثل.

"كلنا غزة"

يقول الناشط الحقوقي مروان بالضيافي لـ "سبوتنيك"، إن هذه المسيرة هي رسالة تآزر مع الشعب الفلسطيني ومع أهالي غزة خصيصا الذين يعانون منذ حوالي نصف السنة من ويلات الحرب.

وحمل المتظاهرون شعارات من قبيل "وكلاء الإمبريالية ارفعوا يدكم عن القضية"، و"الفرنسيون والأمريكيون شركاء في العدوان"، محمّلين الدول الغربية مسؤولية تواصل العدوان على قطاع غزة.

كما استنكر المشاركون في هذه الوقفة صمت جل الدول العربية عما يحدث في غزة واقتصار تحركاتهم على بيانات التنديد والاستنكار، قائلا: "هذه البيانات الخجولة لن تمنع الموت عن الغزيين ولن تسكت جوع الأطفال الفلسطينيين".

وقال بالضيافي إن هذه المسيرة ترفع ثلاثة مطالب، وهي إدخال المساعدات، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح كل الأسرى، معتبرًا أن قرار مجلس الأمن لا يمكن أن يكون حلا.

ولفت بالضيافي إلى أن إسرائيل أفلتت من العقاب في أكثر من مناسبة بفضل الدعم الأمريكي اللامحدود الذي شجعها على المضي في طريق الإبادة ضاربة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان عرض الحائط.

بدوره قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ، إن حركة الشعب تشارك في هذه المسيرة من منطلق إيمانها بأن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية كونية.



