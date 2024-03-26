الدقهلية تستعرض وضع تصور شامل لتحقيق الهوية البصرية بالشوارع والميادين

إلتقي الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، بأعضاء لجنة تنفيذ الهوية البصرية لمحافظة الدقهلية من كليات جامعة المنصورة والجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء وجه مختار، الشكر والتقدير لرئيس جامعة المنصورة، على الدعم المتواصل من الجامعة لاجهزة المحافظة في المجالات المختلفة، وقد استهدف اللقاء استعراض ومناقشة الاجراءات اللازمة لتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة.

وأوضح اننا نستهدف وضع تصور شامل في كافة الجوانب التي تحقق الهوية البصرية للمحافظة في الشوارع والميادين والحدائق العامة وتنظيم الاعلانات وباقي العناصر التي تشكل الهوية البصرية للمحافظة، مشددا على أهمية مشاركة المجتمع المدني في هذا المشروع الوطني العملاق وقال "مختار" ان المحافظة بادرت باتخاذ العديد من الخطوات التي تستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتحقق بعض العناصر في الهوية البصرية للمحافظة سواء من خلال تنفيذ اعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء وايضا بذل جهود كبيرة في قطاع النظافة وتنفيذ ممشي سياحي علي النيل بالمنصورة والبدء في تطوير كورنيش مدينة المنصورة عاصمة المحافظة.

وتناول اللقاء المقترح الذي اعده الدكتور محمود شوقي ابو ليله رئيس اللجنة، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة المنصورة رئيس لجنة الهوية البصرية للمحافظة، والذي اوضح اننا نسعي لوضع خطة عمل متكاملة لتنفيذ الهوية البصرية بكافة عناصرها التي حددتها خطة وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن باعتبار هذا العمل واجباً ومسئولية وطنية بهدف ابراز مشروع الهوية البصرية بأفضل صورة بهدف ترسيخ مفاهيم الهوية ووضع هوية مصر البصرية لكل محافظاتها على الخريطة العالمية مما يساهم بقوة في الترويج السياحي لها..

حضر اللقاء الدكتور محمد شوقي ابوليلة استاذ ورئيس قسم العمارة بكلية هندسة المنصورة والدكتور احمد محمد ثابت مدرس العمارة بكلية الفنون الجميلة والدكتور ممدوح عبد الستار المنشاوي نائب مدير مركز الاستشارات بكلية الهندسة باسم عبد الله مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندسه مني صبحي وكيل المكتب الفني والمهندسه فريده عبد الله مدير الشئون الهندسية والمهندسه مها صبري مدير عام التخطيط العمراني والدكتور عماد النجار مدير عام البيئة والمحاسب محمد البدوي مدير عام الاعلانات بالمحافظة والمهندسه سها محمد رمضان والمهندسه علياء عبد الباسط بادارة الشئون الهندسية والمهندس هاني عبد المنعم بمديرية الاسكان بالمحافظة.