البترول: توقيع اتفاقيتين لخدمات واستكشاف الحقول المتقادمة بخليج السويس

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد فاروق رئيس شركة أديس للحفر توقيع اتفاقيتين للخدمات الاستكشافية والإنتاجية في بعض مناطق الحقول المتقادمة بخليج السويس بين تحالف شركة أديس للحفر وشركة غارب للخدمات البترولية وشركتي سوكو وأوسوكو للبترول، وتعد الاتفاقيتين نتاج أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة فى عام ٢٠٢٣ بخليج السويس.

وقع الاتفاقيتين أحمد محيى المدير الإقليمي لشركة أديس وحسام عوض الله رئيس شركة غارب مع المهندس محمد الخياط رئيس شركة سوكو للزيت فى الاتفاقية الأولى بمناطق رأس بدران وخليج الزيت ومع المهندس وليد الأعصر رئيس شركة شقير البحرية للزيت أوسوكو فى الاتفاقية الثانية فى مناطق شقير وجازورينا ورأس العش وإيست زيت و أشرفى.

وعقب التوقيع أكد الملا أن الاتفاقيتين تستهدفان تحقيق أقصى استفادة من الحقول المتقادمة من خلال انتقاء أفضل الشركات التى تمتلك امكانيات متطورة خاصة وأن هذه المناطق لا تزال تزخر بامكانات واعدة ، مشيراً إلى أن الحفاظ على معدلات الانتاج وزيادتها فى الحقول المتقادمة يحسن الأداء الاقتصادى ويقلل فاتورة الاستيراد فضلاً عن استغلال البنية التحتية المتميزة التى تمتلكها الشركتين فى مناطقهما.

حضر التوقيع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والجيولوجى محمد محى نائب رئيس الهيئة للاستكشاف والمهندس أحمد مصطفى نائب رئيس الهيئة للانتاج المحاسب وليد أنور نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات ويحيى الروبى المستشار القانونى لهيئة البترول.

هني ويل العالمية تدرس إنتاج وقود SAF في مصر

وفي سياق أخر، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة هنى ويل العالمية، برئاسة خالد هاشم الرئيس الإقليمى للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لبحث إمكانية تنفيذ عدة مشروعات مشتركة بين قطاع البترول وشركة هنى ويل فى مجالات الوقود الأخضر وخفض الانبعاثات وتدريب الكوادر.

وأكد الملا خلال اللقاء، أن قطاع البترول يعمل حاليًا على دراسة تنفيذ عدة مشروعات للقيمة المضافة والتى تحقق عائد كبير على الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن مشروع انتاج وقود الطائرات المستدام SAF من شأنه أن يضع مصر فى مقدمة الدول الذى تنفذه في المنطقة ويستهدف تلبية الطلب المتنامى على وقود الطائرات المستدام.

ومن جانبه أكد وفد الشركة، أن العمل جارى على تنفيذ دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود SAF فى مصر بالشراكة مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية على أن ينتهى العمل فى دراسة الجدوى خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر لديها فرصة متميزة لتصبح أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج وقود SAF لما تتمتع به من مهارات متميزة في ظل برامج التدريب المكثفة التي ينفذها قطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع ما يؤهل الكوادر البشرية للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة، ووجه الوفد الدعوة لاستقبال فريق من وزارة البترول والثروة المعدنية فى بعض الوحدات المنتجة بالفعل لوقود SAF بإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على مراحل الإنتاج المختلفة.