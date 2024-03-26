"مولانا" لعمرو الليثي وأحمد صيام يتناول مسجد محمد علي

في إطار جولاتهم بمساجد المحروسة ، تناول الإعلامي د.عمرو الليثي والفنان أحمد صيام في حلقة اليوم الثلاثاء ، "مسجد محمد علي من خلال برنامج «مولانا»، وهو حلقات جديدة خلال شهر رمضان ودويتو من البرنامج الشهير "رمضان المصري "، وزيارة جديدة للتاريخ يكتبها الكاتب محمد الشبه ويخرجها تامر حسني، عبر إذاعة الشرق الأوسط.

برنامج "مولانا "يكشف قصص أصحاب المقامات وحلقة اليوم من مسجد محمد علي بالقلعة ، وفي الحلقة كشف البرنامج المقام ومن صاحبه والتاريخ والمكان والناس الصالحين والعديد من المعلومات.

ويقول عمرو الليثي، ان مسجد محمد علي من اهم الاماكن السياحية ويعتبر وجوده داخل القلعة إضافة كبيرة لهذا المكان ، وكان في البداية بعد العشر الارائك من رمضان يخرج السلطان من ألحانه ليتابع احوال الرعية ويلتقي بهم

ليعقب أحمد صيام، : " ولكن هذا التقلید انتهي منذ ان من تولى الخدیوي اسماعیل اللي نقل مقر الحكم من القلعة لقصر عابدین، لكن فضل لمسجد محمدعلي بالقلعة مھابة وتقدیر عند كل المصریین ، وبسبب وجود المسجد في القلعة كانوا بیعتبروا ان القلعة كلھا ھى قلعة محمد علي مش قلعة صلاح الدین.

ليعقب عمرو الليثي، : بس وجود المسجد في قلب القلعة زود شھرتھا وع ّلا مكانتھا ، وفي البدایة كان معروف بإسم مسجد المرمر عشان محمد علي طلب انه یتبني بالمرمر والالباستر على طراز جامع السلطان احمد في اسطنبول

ليرد صیام : كتیر من الناس میعرفوش ان المكان اللي به المسجد كان مفروض یكون جامعة لكن المھندس الفرنساوي اللي محمد علي طلب منه یبنیھا اتأخر ، وفي سنة ١٨٣٠ طلب الباشا من مھندس تركي اسمه یوسف بوشناق انھ یعمل تصمیم لمسجد كبیر في المكان ده .. وفعلا الاخ بوشناق عمل التصمیم اللي نفذه بعبقریة المھندسین والفنیین المصریین المھرة ..

ويعقب عمرو : على فكرة یامولانا مسجد محمد علي اللي احنا فيه ده اتبنى في ١٨ سنة ورغم كده تشطيبه النھائي ماتمش الا في عھد عباس حلمي الاول ھوه اللي حط فیھ النجف والشمعدانات الفضة والمصاحف الدھب وعمل المقصورة العظیمة دي لضریح جده".

واضاف صیام : مسجد محمد علي كان بیعتبر مركز الاحتفالات الدینیة الكبرى في البلاد . الخدیوي یفتتح فیھ الاحتفال ومنھ تنطلق المواكب للمحروسة كلھا ، والخدیوي سعید حدد ٥ احتفالات سنویة في المسجد ولغاية النھاردة بنحتفل بیھا.



وقال عمرو : " أكید منھا الاسراء والاعراج ، ولیلة النص من شعبان ولیلة القدر ولیلة ھلال رمضان .. صیام : وماتنساش ذكرى وفاة محمد علي نفسه یوم ١٤ رمضان.

فكرة البرنامج وحلقات رمضان المصري الجديدة حيث قرر صاحبنا رمضان المصري " أحمد صيام " وطول الشهر مع د. عمرو الليثي بجولات في مساجد مصر ومقامات الاولياء الصالحين ، والاثنان يحكيان لنا عن تاريخ الجوامع واصحابها وفي الحكايات صفحات مدهشة من تاريخ المصريين.



وفي كل حلقة نسمع في الخلفية مقاطع لعظماء الانشاد الديني، طه الفشني والنقشبندي.. وغيرهم.