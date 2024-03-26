تلاميذ الفرنسيسكان يهدون محافظ قنا فانوس رمضان

أهدي تلاميذ مدرسة الراهبات الفرنسيسكان، محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، فانوس رمضان، فى إطار تهنئة المدرسة بحلول الشهر الفضيل.

واستقبل المحافظ، اليوم الثلاثاء، وفد من مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة بقنا بقيادة كاترينا ثروت مديرة المدرسة.

وعدد من التلاميذ لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، في لفتة تؤكد تلاحم الشعب المصري مسلمين ومسيحين كنسيج واحد .

وحث محافظ قنا، مسئولي المدرسة بضرورة غرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس التلاميذ وتكثيف برامج التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التي تتم على أرض المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأبرز المحافظ، أن مدرسة الراهبات الفرنسيسكان من المدارس التاريخية المتميزة بنطاق المحافظة، ولها تاريخ كبير في تخريج أجيال مؤهلين علميا وتربويا، مؤكدا ضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي والثقافي والتربوي الذي تقوم به المدرسة.

وأضاف المحافظ، أن المسلمين والمسيحيين أصحاب ديانات سماوية تؤمن بأن الله تعالى واحد وهو خالق هذا الكون وأن المسلمين والمسيحيين في تلاحم مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

كما أعربت مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات، عن تقديرها لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية والشعبية على دعمهم المستمر ورعايتهم للعملية التعليمية .