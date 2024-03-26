الدقهلية تناقش تطوير الأداء المهني لمعلمي المرحلة الإبتدائية

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إجتماعا مع مسئولي التدريب بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، بحضور الدكتورة نيفين كرم مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين بالدقهلية؛ لمناقشة البرنامج التدريبى لتطوير الأداء المهني لمعلمي المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن الورشة التى تعقدها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة تحت شعار "التعليم من أجل الغد" والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى تستهدف تطوير الأداء المهني لمعلمي المرحلة الابتدائية من خلال التنمية المهنية المستدامة القائمة على أداء المعلم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على أهمية البرنامج التدريبي في إحداث التغيير المنشود من أجل تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي إلى جانب تطوير القدرات في جميع الجوانب المعرفية والمهارية وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية.

ويتضمن البرنامج عدة محاور منها، المحور الأول التعلم المتمركز حول الطالب خلال النظام التعليمي الجديد وأثره في تنمية المهارات الحياتية، المحور الثاني يتناول دور المعلم في خلق ثقافة إيجابية للفصل ومجتمعات التعلم، فيما شمل المحور الثالث خصائص التقويم التكويني

يأتى ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة الأهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين