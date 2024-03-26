صناع الخير تكرم حفظة القرآن الكريم بمركز البدرشين في الجيزة

نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية احتفالية رمضانية خاصة لتكريم حفظة القرآن الكريم من ابناء مركز البدرشين بمحافظة الجيزة وسط أجواء رمضانية مبهجة وبحضور قيادات المؤسسة وعدد من القيادات الشعبية بمركز البدرشين وتجمع كبير من حفظة القران الكريم بالمركز وعدد من اهالى قرية نزلة الشوبك بالبدرشين.

وتم اقامة احتفالية التكريم ضمن فعاليات وانشطة مركز استدامة بنزلة الشوبك بالبدرشين احد مراكز صناع الخير التى تهدف الى تنمية وتدريب وتاهيل السيدات الريفيات المعيلات والذي انشاته المؤسسة بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين ضمن سلسلة مراكز مشابه انشاتها فى عدد من المحافظات منها اسوان والفيوم والمنوفية والغربية بهدف تعليم السيدات المعيلات الحرف والمشغولات اليدوية لتمكينهم اقتصاديا بتوفير مصدر دخل كريم لهن .

تكريم حفظة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن الكريم



وفى كلمته فى الاحتفالية هنأ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسة صناع الخير عضو مجلس امناء التحالف الوطنى سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، معربا عن امتنانه الشخصي لهم لحملهم كتاب الله فى صدورهم موضحا ان صناع الخير تكرم حفظة كتاب الله كاحد الانشطة التى تقدمها مراكز استدامة فى سبيل دعم السيدات الريفيات المعيلات من مختلف النواحي فهدف صناع الخير ليس من انشاء مراكز استدامة يتجاوز فكرة توفير مصدر دخل لسيدة معيلة الى فكرة توفير مفردات حياة كريمة لها ولاسرتها وللمجتمع المحيط بها.

تكريم حفظة القرآن الكريم



وأعلن زمزم، أن شهر رمضان الأعوام القادمة سوف يشهد تنظيم صناع الخير لسلاسل احتفالات لتكريم حفظة القرآن الكريم فى القرى التى أنشأت صناع الخير بها دور لتحفيظ القرآن الكريم وكذي القري التي انشاء فيها مراكز استدامة منها قري مركز السلام بيوسف الصديق بالفيوم وقرى النوبة غرب اسوان وقرية براهيم مركز منوف بالمنوفية وحنون مركز مركز زفتى بالغربية ومراكز استدامة التى تم التخطيط لفتتحها فى قرى جديدة خلال الفترة القادمة.