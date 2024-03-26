5 ندوات توعوية لمناقشة القضية السكانية في قرى شمال سيناء

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء خمس ندوات توعوية بقرى الشلاق ، ابوالعراج ، السكادرة ، ابو طويلة لمناقشة المشكلات ذات الصلة بالقضية السكانية

وبدورها قالت اسماء احمد سلامة مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد ان الندوات عقدت تحت مظلة مبادرة شمال سيناء " بالتعاون عدنا و بالسلام نحيا وبالقيم نرتقى " حيث تم مناقشة قضايا ذات الصلة بالقضية السكانية كزواج القاصرات، ختان الإناث، التسرب من التعليم ، التفاهم الأسرى، اختيار شريك الحياة، الصحة الانجابية للمرأة، الرضاعة الطبيعية ، انتشار ظاهرة الطلاق بين الشباب والمتزوجين حديثا ، التنمر ، غيرها من الموضوعات ذات الصلة بالقضية السكانية

ومن جانبها قالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء ان تلك الندوات تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية عن طريق رصد المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة كالازهر ، الأوقاف ، الصحة ، الشباب والرياضة ، التربية والتعليم ، الثقافة وغيرها من الجهات ذات الصلة مضيفة ان الندوات عقدت بتعليمات من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بتوجيهات اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.



وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية ان تلك الندوات عقدت تحت مظلة مبادرة وزارة التنمية المحلية " تحدث معه " كما تأتى ضمن تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من آثارها المباشرة على الخطط التنموية التى تضعها الدولة بتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بايجاد حلول غير تقليدية لحل القضية السكانية.

ولفت خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء ان الندوات عقدت بالوحدة الصحية بقرية الشلاق ، مدرسة ابوالعراج للتعليم الأساسي ، الوحدة الصحية بقرية السكادرة ، الوحدة الصحية بقرية ابو طويلة بمدينة الشيخ بمحافظة شمال سيناء تحت اشراف صالح ابوهولى رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد وحاضر فيها الدكتور.

بدر احمد طبيب الوحدة الصحية بقرية أبوالعراج ، احمد مسلم مدير مدرسة ابوالعراج للتعليم الأساسي ، الدكتور طارق مسعد طبيب الوحدة الصحية بقرية ابو طويلة، محمد الشعراوى طبيب الوحدة الصحية بقرية الشلاق، فضيلة الشيخ السيد عطية من علماء الاوقاف ، حامد مسلم وكيل المدرسة الاعدادية بالشلاق فى حضور منسقى السكان بالوحدة الفرعية للسكان بالشيخ زويد محمد موسى ، حسن اسبيتان ، مصطفى رسمى ، محمد مصطفى ، ايمن سليمان ، مرفت محمد رائدة ريفية فى حضور جمهور كبير من الشباب المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا.