مبابي يقود تشكيل فرنسا المتوقع أمام تشيلي

يواجه منتخب فرنسا نظيره تشيلي وديا مساء اليوم الثلاثاء مباراة اليوم بين فرنسا وتشيلي على ملعب "فيلودروم " في باريس، ضمن تحضيرات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

يخوض منتخب فرنسا بطولة اليورو 2024، والتي تنطلق في شهر يونيو المقبل، و تستضيفها ألمانيا على أراضيها، وتقع الديوك الفرنسية مع هولندا والنمسا، مع انتظار احد المنتخبات المتأهلة من الملحق.

فيما يتأهب منتخب تشيلي لبطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في الصيف المقبل، ويقع في المجموعة الأولى مع الأرجنتين، وكندا وبيرو.

تنطلق مباراة فرنسا وتشيلي في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام تشيلي:

حراسة المرمى: برايس سامبا

الدفاع: لوكاس هيرنانديز - دايو أوباميكانو - بنيامين بافار - جول كوندي

الوسط: أدريان رابيو - أوريلين تشواميني - وارين زائير إيمري

في الهجوم: كيليان مبابي - ماركوس تورام - عثمان ديمبيلي