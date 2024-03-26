محافظ الشرقية يتابع أعمال الارتقاء بالشكل الحضاري لمدن المحافظة

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعة اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل، وتطوير الشوارع لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

قامت رئاسة مدينة القنايات منذ الصباح الباكر بأعمال دهان البلدورات بشارع البحر المردوم بالمدينة وغسيل البلدورات ورفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة، ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة، تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس، وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة.

وواصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبو كبير أعمال النظافة، وتمهيد الشوارع والطرق خلال حملات نظافة صباحية ومسائية لتحسين مستوى النظافة، والإرتقاء بها والحفاظ على البيئة، وشملت أعمال النظافة الشوارع والطرق الداخلية فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية، كما تم متابعه أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية، حيث تم تغير بعض الأسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الإنارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات الليد الموفرة.

أعمال النظافة في المراكز

وفي سياق متصل، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز بلبيس لمتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والسفوحة من الشوارع والطرق العامة، حفاظًا على المظهر العام والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة الحسينية أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية، لإظهار المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وفي مركز ومدينة منيا القمح، تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة على مدار اليوم والمخلفات والرتش بشوارع المدينة والطرق السريعة، تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال النظافة العامة خلال ورديات العمل لخلق بيئة نظيفة للمواطنين، حيث اشتملت الأعمال على متابعة ترميم وتطوير البلدورات المتهالكة بشارع ٢٣ يوليو وطلاء البلدورات الموجودة أمام مدرسة الدكتور محمد ربيع فلاح باتجاه المستشفى، ورفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين، ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر، كما اشتملت أعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع الرئيسية، كما تم متابعة أعمال التجميل والتشجير بكافة الشوارع لإضفاء لمسة جمالية وحضارية وحفاظاً على بيئة نظيفة.