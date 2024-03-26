انتشال جثة غريق شاطئ النخيل بعد 6 أيام بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، من انتشال غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية، والذي لقي مصرعه الاسبوع الماضى بعد 6 أيام من عمليات البحث التي بدأت، بعدما غرق إثر تسلله إلى شاطئ النخيل بحي العجمي، والذي يعرف بـ"شاطئ الموت" بسبب تكرار حوادث الغرق به.

وأعلن الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين بمحافظة الإسكندرية، انتشال غريق شاطئ النخيل، غربي المحافظة وذلك بعد رحلة بحث استمرت لمدة 6 أيام متتالية، اذ حضر رفقة أصدقائه منذ الخميس الماضي لقضاء يوم على البحر وتناول الإفطار، إلا أن المياه ابتلعته.

وقال الكابتن إيهاب المالحى، إن الغريق ظهر عند الحاجز الرابع والخامس وتم انتشاله مباشرة وجرى تسليمه إلى الإسعاف تمهيدا لنقله إلى المشرحة وإنهاء الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى ذويه ودفنه.

ووجه قائد غواصين الخير بالإسكندرية، الشكر لكل الغواصين المشاركين من فريق غواصين الخير الذين تسابقوا للمشاركة في رحلة البحث عن الجثمان.

وأوضح قائد غواصين الخير، أن حالة الغرق كانت لشاب في العقد الثالث من العمر ويدعى سيف الدين رمضان رشدي، ويبلغ من العمر 21 سنة من محافظة الجيزة، وحضر رفقة مجموعة من أصدقائه ضمن رحلات اليوم الواحد، وعقب نزولهم البحر غرق.

كان قد تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتعرض شاب للغرق بشاطئ النخيل، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق المدعو «سيف الدين ر. ر»، 21 عامًا، عقب تسلله لشاطئ النخيل للنزول للسباحة وجرفة التيار نظرا لارتفاع امواج البحر لتعرض المدينة لنوة العوة التى ضربت الطقس رياح شديدة وامطار متوسطة تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق.