أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 26-3-2024

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26-3-2024 ، وفقا للتحديثات الصباحية بالبنك الأهلي المصرى، حيث سجل سعر الدولار 46.50 جنيه للشراء، و46.60 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.47 جنيه للشراء، و51.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

46.50 جنيه للشراء.

46.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.47 جنيه للشراء.

51.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.01 جنيه للشراء.

60.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.65 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.84 جنيه للشراء.

154.87 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.94 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.05 جنيه للشراء.

13.04 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار 0.02 بالمئة في أحدث تداول ليصل إلى 104.20 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0840 دولار.

واستقر الدولار الاسترالي عند 0.6540 دولار أميركي.

وفي اليابان، انخفض الدولار 0.04 بالمئة مقابل الين ليصل إلى 151.37 ين، ويواجه مقاومة كبيرة بالقرب من مستوى 152 ين بسبب تهديد السلطات اليابانية بالتدخل لحماية العملة. وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، الثلاثاء، إنه لا يستبعد اتخاذ أي إجرءات للتعامل مع ضعف الين.

انخفض الين بأكثر من واحد بالمئة، منذ رفع بنك اليابان (المركزي) سعر الفائدة الأسبوع الماضي، إذ يواصل المتداولون التركيز على الفروق في أسعار الفائدة التي لا تزال صارخة بين اليابان وبقية العالم، وخاصة الولايات المتحدة.

وتعالت أصوات السلطات اليابانية بشأن انزعاجها من انخفاض العملة، مع اقترابها من أدنى مستوى لها منذ عدة عقود والذي بلغته في عام 2022.

وفي مناطق أخرى، ارتفع اليوان الصيني في التداولات الخارجية بنحو 0.1 بالمئة إلى 7.2487 للدولار، مواصلا مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة بعد الاشتباه في بيع البنوك المملوكة للدولة للدولار وتوجيهات رسمية قوية من البنك المركزي، مما دعم العملة في السوق المحلية.