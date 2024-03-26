إصلاح سور كوبري بمدخل قرية أبو نجاح بالزقازيق

وجه المحافظ المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الزقازيق بفحص شكوى أهالي قرية أبو نجاح التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بسبب تضررهم من سقوط سور الكوبري الخاص بمدخل القرية والمار بمصرف هلا والقيطون.

وفى استجابة سريعة من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للشكوى، أصدر المحافظ تعليمات للمختصين لإصلاح وتركيب سور للكوبري، واتخاذ اللازم لحل الشكوى في اسرع وقت.

وقد قامت اللجنة المُشكلة من رئاسة المركز بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة وإدارة صرف ميت غمر، وبالانتقال إلى محل الشكوى لفحصها على الطبيعة، وتبين سقوط السور الحديدي للكوبري بمياه مصرف هلا، مما يشكل الكوبري خطراً على أرواح المواطنين.

وعلى الفور، تم إستخراج السور الحديدي من مياه مصرف هلا وإعادة تركيبه مرة أخرى، وذلك بالجهود الذاتية وباستخدام معدات الوحدة المحلية والذي نال رضاء المواطنين.

وقال إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة وصيانة الكباري، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل المحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.