مواطنة الوفد ومائدة المحبة

أقامت اللجنة النوعية للمواطنة وعدم التمييز بحزب الوفد مائدة الإفطار احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

وسط حالة من المحبة والفرح والألفة انطلق فيها مدفع الإفطار وارتفع صوت أذان المغرب ليتناول ويلتف فيها الجميع حول مائدة واحدة تحمل طعام الإفطار بمناسبة شهر رمضان، واكلات صيامية بمناسبة الصوم الكبير فى أجواء تسودها الألفة والمحبة والسعادة.

ثم القي المستشار صفوت لطفي مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة ورئيس اللجنة النوعية للمواطنه كلمة عن ..

المحبه والتعاون المشترك بين اعضاء اللجنه والتى هى بمثابه اساس ثابت لروح الاسره الواحده وانها نموذج يحتذى به جميع الاحزاب المصريه منذ إنشاء اللجنة عام ٢٠١٣ م وهكذا كان وسيبقى حزب الوفد دائمآ منبرآ للمواطنة والوطنية بمصر

وألقى المستشار عماد ابراهيم مساعد رئيس الحزب لشئون الادارة المحلية ونائب رئيس اللجنة النوعيه للمواطنة كلمة أبدى فيها سعادته بتلك الأجواء الرمضانية ورحب بالسادة الضيوف وعلى رأسهم الدكتور الفنان سيد السمان والمستشار ايهاب وهبى امين المحامى بالنقض والاعلامى هشام عامر و الاستاذه هاله فتحى والأستاذة الشاعره زينب ابو حجر وشكر جميع اعضاء اللجنه الذين شاركوا فى هذا الحفل بسعاده بالغه

ثم القي المهندس مدحت الدويري مقرر عام اللجنة كلمة أن لمة رمضان هى تجسيد واقعي لروح المواطنه بين أبناء الوطن الواحد اذا تجمعنا مساحات كبيرة مشتركة مثل الوطن والإنسانية والمحبة.

وتناوب اعضاء لجنه المواطنه والساده الحضور كلمات عبرت عن فرحتهم وسعادتهم بهذا التجمع الذي يجمع أبناء الوطن الواحد علي مائدة واحدة يتناول فيها الجميع افطارا واحدا معا.

وبعد ذلك انشد المطرب د. سيد السمان الاغاني الوطنية والدينيه التى تمثل هذا الوقت من نفحات رمضانيه والتى اثارت وجدان الحاضرين باجواء هذا الشهر الكريم

وحضر هذه الامسيه الرمضانيه قيادات المواطنه بحزب الوفد واعضاءها ومن السادة الحضور الفى صموئيل ، ايمن شوقى، محمد صبحى ،خالد صابر ، جيهان عودة ، يونان وهيب ، هانى عدلى ، فرج جويد ،ابانوب اسامه ،جورج لويس ، جرجس عدلى

كل عام ومصرنا الحبيبه بكل خير واستقرار

وعاش الوفد ضمير الأمة.