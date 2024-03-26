طلاب الجامعة اليابانية يصممون قرية نوبية بالإسكندرية

على الطراز النوبى، مستخدمين خامات الفوم والمواد الأولية، نجح طلاب الفرقة الاولى بقسم العمارة المستدامة في الجامعة المصرية اليابانية، في تصميم قرية سياحية، تضم 6 مناطق رئيسية .

وقام الطلاب ببناء مجسم لقرية نوبية، تشعر وكأنك في قرى النوبة، يتضمن أهم سمات العمارة في القرية النوبية، ومكون من 6 مناطق رئيسية، هي مناطق الخدمات الثقافية والتجارية ومطاعم نوبية ومنطقة فندقية، وبيوت تقليدية ومنطقة على النيل، فيما نالت تصميمات المشروع إعجاب لجنة التحكيم من خارج الجامعة.

وقال الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، أن تصميمات الطلاب تأتى في إطار دعم الجامعة للإبداع والابتكار لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن طلاب قسم العمارة المستدامة،نجحوا في تصميم مجسم قرية سياحية على الطراز النوبي، وذلك في إطار رؤية برنامج العمارة المستدامة في تنمية مهارات الطلاب اليدوية في البناء بخامات الفوم والإخراج بمواد أولية بالإضافة لمعرفتهم لنواحي الاستدامة في العمارة المحلية.

وأوضح أن برنامج العمارة المستدامة، يضع أولوية لتأهيل الطلاب وصقل خبراتهم في تصميم المباني وتخطيط المدن وتبني أسلوب يحترم البيئة، مستطردًا:«البرنامج يستهدف إعداد جيل من الخريجين يمثلون إضافة لمجال العمران في مصر»