الطب البيطرى بالفيوم تواصل أعمال الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية

تواصل مديرية الطب البيطري بالفيوم تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024، والتى تهدف إلى تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وخلال ذلك تابع الدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أعمال الأسبوع الثاني من الحملة القومية لتحصين الماشية بعدد من قرى المحافظة، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من توصيل خدمة التحصين لجميع المربين، موجها مديري الإدارات البيطرية بالتواجد ومتابعة أعمال التحصين كل في نطاق إدارته للاطمئنان على سير عملية التحصين وضمان وصولها إلى المزارعين وصغار المربين.

وكانت محافظة الفيوم قد أطلقت الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، 19 مارس الجاري بقرى ومراكز المحافظة، وتشمل فعاليات الحملة القومية الأولى لعام 2024، لتحصين الماشية، من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز، ضد مرضي الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية التي تمثل جزءاً من الأمن الغذائي المصري، من التعرض للإصابة بتلك الأمراض، وخطورتها على صحة المواطنين.

وفي نفس السياق وجه الدكتور الأنصاري محافظ الفيوم، مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل.

وناشد محافظ الفيوم، مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة، والتي تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل، والحظائر، خاصة فيما يتعلق بالقمامة، للإقلال من انتشار ناقلات المرض من الناموس والباعوض.

تنفيذ لجان تقصي نشط لمتابعة حالة الطيور الوبائية بالفيوم

وفي سياق آخر نظمت وحدة الأبيديميولجي والتقصي الوبائي بمديرية الطب البيطري، عدة لجان للمرور على المنازل وأسواق بيع الطيور بقرى ومراكز المحافظة، للاطمئنان على الحالة الوبائية وتنفيذ لجان التقصي النشط حول أمراض الطيور وخاصة بمنطقة حزام بحيرة قارون والتي تشهد وصول العديد من الطيور المهاجرة والتي قد تتسبب في نقل الأوبئة، وذلك في إطار خطة المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.