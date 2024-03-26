الأكاديمية العربية تفتتح معمل التحاليل المركزى بكلية الصيدلة فرع العلمين الجديدة

أفتتح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح المعمل المركزي للتحاليل الصيدلية بكلية الصيدلة.

وحرص رئيس الإكاديمية، على افتتاح مسجد فرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور شيرين عباس حلمى رئيس مجلس ادارة شركة فاركو للأدوية، واللواء ا.ح اشرف ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والشيخ حسن عبد البصير مدير الأوقاف بمحافظة مطروح.

وتضمن إفتتاح المعمل المركزي للتحاليل الصيدلية إطلاق اسم الراحل االــدكتــور حسن عباس علي المعمل المركزي بالاكاديمية نظرا لجهود في تطوير الصناعات الدوائية.

وجاء انشاء المعمل نتاج شراكة بين مجموعة شركات فاركو المؤسسية الاولي في صناعة الدواء بمصر والأكاديمية العربية وهي من اكبر المؤسسات التعليمية في مصر ، والمعمل هو اول معمل علي مستوي كليات الصيدلة في مصر ناتج من شراكة بين مؤسسة صناعية ومؤسسة تعليمية.

يأتى الهدف من المعمل إلي اجراء التحاليل الصيدلية للمواد الخام والمستحضرات الصيدلية المنتجة من كافة شركات تصنيع الدواء بمصر.

وأبدى اللواء أ.ح خالد شعيب محافظ مطروح، سعادته بوجوده اليوم فى افتتاح المعمل المركزي للتحاليل بكلية الصيدلة، ومسجد فرع الأكاديمية بالعلمين مشيراً إلى أن تلك الأحداث الهامة التى تقام بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين الجديدة تؤكد يوما بعد يوم ‏ما تقوم به الأكاديمية من دور مهم في العلم و التعليم وايضا تطورها الدائم و المستمر.

وأكد في كلمته علي دعم محافظة مطروح لما تقدمه الأكاديمية من تطور مستمر على كافة الاصعده وأيضا لكونها من أول الكيانات التي وجدت لنفسها مكان بمدينة العلمين الجديدة .

وأشاد محافظ مطروح، في كلمته بما تقدمه الأكاديمية العربية من خدمة تعليمية متميزة وما يقوم به سعادة رئيس الأكاديمية من جهد كبير لخدمة هذا الصرح التعليمي الكبير.

وفي كلمته رحب الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية بالحضور قائلا:" يسعدنى ويشرفنى ان أرحب بكم فى فرع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة العلمين الجديدة فى افتتاح مسجد فرع الأكاديمية العربية، والمعمل المركزى للتحاليل الصيدلية بكلية الصيدلة بفرع العلمين مشيرا الى انه يعتبره خطوة مهمة نحو تطوير وتعزيز كلية الصيدلة.

وأضاف عبد الغفار، نحن عملنا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بفرع العالمين منذ اليوم الأول في هذا الصرح التعليمي على أن نفكر بشكل مختلف وأن يكون لنا رؤي مختلفة تماما وتعليم مهارات جديدة لكي نقوم بتخريج جيل مميز.

من جانبه أشادت الدكتور شيرين عباس حلمى رئيس مجلس ادارة شركة فاركو للأدوية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بجهود الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج.وتوجه بالشكر بكافة القائمين على انشاء المعمل المركزي للتحاليل الصيدلية بكلية الصيدلة، ومسجد فرع الأكاديمية بالعلمين الجديدة.