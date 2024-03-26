5 آلاف مسجد يستعد لاستقبال المعتكفين العشر الأواخر (فيديو)

كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل الاعتكاف في المساجد خلال الـ 10 الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وزارة الأوقاف حريصة على تقديم وجبة روحية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” أن وزارة الأوقاف حريصة على تقديم وجبة روحية وتهيئة الأجواء لكل الراغبين في الاعتكاف.

توفير أماكن الاعتكاف بالضوابط الشرعية لإحياء هذه السنة

وأضاف أنه تم توفير أماكن الاعتكاف بالضوابط الشرعية لإحياء هذه السنة لكثير من المصريين الراغبين في إحيائها، وتم التنسيق مع المديريات والمساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هناك 5439 مسجدًا بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية تستقبل المصريين لإحياء سنة الاعتكاف في الأيام الـ 10 الأواخر من شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالأوقاف، قال إنه في إطار إعداد وزارة الأوقاف لإقامة سنة الاعتكاف في أكثر من خمسة آلاف مسجد نؤكد أن الاعتكاف سنة مؤكدة ثابتة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في العشر الأواخر من رمضان ، وأن الوزارة حريصة أشد الحرص على إحياء سنته (صلى الله عليه وسلم)، وقد أعدت لاعتكاف هذا العام نحو (5439) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

وأكد أن إقامة هذه السُنَّة تقتضي تنظيم الأمر بما يضمن توفير الجو الروحي الملائم لتحقيق غاياتها ومقاصدها ، وهو ما جعلنا نحرص على وجود إمام مشرف على الاعتكاف للقيام بدوره في تنظيم عملية الاعتكاف سواء في إقامة صلاة التهجد أم مقارئ القرآن أم أداء بعض الدروس والخواطر الدعوية.

وأكد رئيس القطاع الديني على الآتي

1. على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

2. أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن .

3. أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد .

4. يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف ، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة ، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن.

5. يحظر حظرًا تامًا تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احترامًا للخصوصية الشخصية.

6. يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

7. تعقد مقرأة يومية للمعتكفين بما يمكنهم من ختم القرآن الكريم في العشر الأواخر من خلال الإمام المشرف على الاعتكاف أو من تكلفه المديرية بذلك.

آلية المشاركة في الاعتكاف :

• على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد ، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد ، وعلى إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف ، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى - أيضا- أولوية التسجيل ، وعلى جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديريات التابعين لها في هذا الشأن.

• على جميع السادة المفتشين ومديري الإدارات والمديريات متابعة كل شئون الاعتكاف بدءًا من تسجيل المعتكفين إلى إتمام عملية الاعتكاف كل فيما يخصه.