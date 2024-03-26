الثلاثاء 26 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة فرنسا وتشيلي الودية

فرنسا
فرنسا

يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره تشيلي وديا مساء اليوم الثلاثاء مباراة اليوم بين فرنسا وتشيلي على ملعب "فيلودروم " في باريس، ضمن تحضيرات المنتخبين للبطولات القارية.

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ألمانيا تهزم فرنسا بثنائية في عقر دارها

ويستعد منتخب فرنسا لمنافسات بطولة اليورو 2024، والتي تنطلق في شهر يونيو المقبل، و تستضيفها ألمانيا على أراضيها، وتقع الديوك الفرنسية مع هولندا والنمسا، مع انتظار احد المنتخبات المتأهلة من الملحق.

بينما يستعد منتخب تشيلي لبطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في الصيف المقبل، ويقع في المجموعة الأولى مع الأرجنتين، وكندا وبيرو.

موعد مباراة فرنسا وتشيلي:

تبدأ مباراة فرنسا وتشيلي في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات. 

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