ألمانيا تهزم فرنسا بثنائية في عقر دارها

فاز منتخب ألمانيا على نظيره فرنسا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير ضمن الاستعدادات لبطولة أمم أوروبا المقبلة.

أحرز فلوريان فيرتز لاعب منتخب ألمانيا الهدف الأول بعد مرور 7 ثواني فقط، بعد تمريرة سحرية من توني كروس ليسدد فيرتز الكرة بقوة في شباك الديوك الفرنسية.

إنجلترا وفرنسا

في الشوط الثاني تمريرة طويلة ترسل إلى جمال موسيالا نجم ألمانيا الذي ينطلق ويراوغ الحارس ليمرر كرة جانبية إلى كاي هافيرتز ليضعها في شباك منتخب فرنسا معلنا الهدف الثاني بالدقيقة 49.

ويستعد منتخبا فرنسا وألمانيا لبطولة كأس أمم أوروبا التي تقام في شهر يونيو المقبل وتستضيفها ألمانيا على ملاعبها.