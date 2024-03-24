الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ألمانيا تهزم فرنسا بثنائية في عقر دارها

فرنسا وألمانيا
فرنسا وألمانيا

فاز منتخب ألمانيا على نظيره فرنسا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير ضمن الاستعدادات لبطولة أمم أوروبا المقبلة.

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في 7 ثواني.. لمسة كروس السحرية تمنح ألمانيا أولى الأهداف أمام فرنسا

أحرز فلوريان فيرتز لاعب منتخب ألمانيا الهدف الأول بعد مرور 7 ثواني فقط، بعد تمريرة سحرية من توني كروس ليسدد فيرتز الكرة بقوة في شباك الديوك الفرنسية.

إنجلترا وفرنسا

في الشوط الثاني تمريرة طويلة ترسل إلى جمال موسيالا نجم ألمانيا الذي ينطلق ويراوغ الحارس ليمرر كرة جانبية إلى كاي هافيرتز ليضعها في شباك منتخب فرنسا معلنا الهدف الثاني بالدقيقة 49.

ويستعد منتخبا فرنسا وألمانيا لبطولة كأس أمم أوروبا التي تقام في شهر يونيو المقبل وتستضيفها ألمانيا على ملاعبها.

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