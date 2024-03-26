هونج كونج تدعو الطلبة المصريين للاستفادة من المنح الدراسية بالجامعات المحلية

التقى السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام في هونج كونج، بالدكتورة كريستين تشوى، وزيرة التعليم بحكومة هونج كونج؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين في مجال التعليم العالى.

ووجهت وزيرة التعليم أثناء اللقاء الدعوة للطلبة المصريين للاستفادة من المنح التعليمية المتنوعة التي تقدمها كبرى الجامعات في هونج كونج لطلبة دول الحزام والطريق، وذلك في إطار سعى هونج كونج لتصبح مركزاً عالمياً للتعليم الجامعى.

من جانبه، أشار القنصل العام، إلى أن الجامعات في هونج كونج تعد من بين أفضل الجامعات في العالم، وتصنف العديد منها ضمن أفضل 50 جامعة عالمياً.

وأضاف أن شهرة جامعات هونج كونج ترجع الى تقديمها برامج تعليمية ذات جودة عالية، ومعترف بها عالمياً، وتركز على البحث العلمي والابتكار.

كما نوه القنصل العام باهر شويخى الى ان القنصلية سبق وان تمكنت من التوصل الى اتفاق خلال العام الماضي مع جامعة هونج كونج، المصنفة رقم ٢٦ على مستوى العالم في عام ٢٠٢٤، على تقديم منح دراسية للطلبة المتفوقين دراسياً من خريجى المدارس المصرية، وأنه جارى حالياً الاتفاق مع عدد من الجامعات الأخرى لتوفير منح دراسية مماثلة للطلبة المصريين.