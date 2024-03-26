مكتبة مصر العامة تواصل جولاتها بكافة مدن ومراكز دمنهور

تواصل مكتبة مصر العامة في دمنهور جولاتها بكافة مدن ومراكز المحافظة ضمن حملة " إقرأ . فكر . لمستقبل أفضل" وذلك لتحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي لكافة القرى والنجوع.

حيث قامت المكتبة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بزيارة مدرسة عثمان بن عفان الصباحية بمدينة كفر الدوار.

وأشار أحمد الهواش - مدير المكتبة، أنه قد استفاد من أنشطة الحملة 104 طالب وطالبة من المراحل المختلفة بواقع 9 ورش عمل بعنوان "إعادة تدوير المخلفات" بالإضافة إلى ورشة تحدي القراءة ومسابقة معلومات، وورشة أشغال يدوية "اورجامي"، وورشة رسم وألعاب تفاعلية، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية "وألعاب تنمية مهارات، لعبة حروف وكلمات.

وأشار هواش إلى أنه جاري إتباع جدول جولات خارجية لمدارس المراكز والقرى المختلفة بنطاق المحافظة وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة خلال العام الدراسي الحالي.

فرقة البحيرة للفنون الشعبية

وفى ذات السياق الثقافي استضافت مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة فرقة البحيرة للفنون الشعبية وذلك ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية لهذا العام.

حيث بدأت الأمسية بلقاء مع الشاعر بهجت صميدة بمبادرة "كن قارئا.. كن مبدعا" لاكتشاف المواهب لدى الأطفال ودعوة للقراءة، تلها أولى محاضرات الدكتورة روحية داود بعنوان ( و لا تجعل يدك مغلولة )

كما تضمنت الأمسية عرض فني لفريق كورال أطفال قصر ثقافة الطفل بدمنهور، وورش رسم و تلوين وورشة حكى ورسم على الوجه.

وفي الختام تم تقديم عرض فني لفرقة البحيرة للفنون الشعبية تضمن فقرات الذكر - الحجالة - جدعان البحيرة - مولاي.

وأشار أحمد الهواش - أنه من المقرر أن تواصل المكتبة أمسياتها الرمضانية الثقافية ببرامج ليالي رمضان الثقافية والتي تبدأ في التاسعة مساءا حيث سيتضمن برنامج اليوم عرض فنى لفرقة الأنفوشي للموسيقي العربية والاحتفاء بالشاعر عبد المنعم كامل ضمن جلسات مقهى توفيق الحكيم وورش فنية متنوعه و محاضرة بعنوان خلق المسلم.