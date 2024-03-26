رئيس جامعة العريش يكرم الطلاب المتفوقين

نظمت جامعة العريش احتفالية لتكريم الطلاب المتميزين وتوزيع شهادات تقدير وتفوق علمي وحوافز تشجيعية بهدف دعم وتحفيز استمرارية تفوقهم، وذلك انطلاقًا من المبادرة القومية لتشجيع الطلاب والمبتكرين من أبنائنا طلاب الجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وعن الاحتفالية التي شملت توزيع شهادات تقدير لعدد 50 طالبًا من طلاب الجامعة، بمعدل 5 طلاب من كل كلية، من الأوائل في الصفوف قبل النهائية، بالإضافة لحافز مالي قدره 500 جنيه لكل طالب، يستمر شهريًا حتى انتهاء الدراسة، طالما استمر الطالب في تميزه.

وأعرب الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، عن شكره وتقديره لوزارة التضامن الاجتماعي ومستشار الوزيرة على دعمهم القوي لطلاب جامعة العريش المتفوقين، وذلك في إطار خطة الدولة للاهتمام بالموارد البشرية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وعن أهمية وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة أكد الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، خلال لقاءه بالطلاب المتفوقين، على أهمية وحدة التضامن الاجتماعي التي أنشئت داخل الجامعات المصرية، والتي تُعد بمثابة نقطة اتصال للوزارة داخل الجامعات، وتقدم الخدمات المختلفة للطلاب، وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم تكريم أكثر من 20 طالب وطالبة من المتطوعين في وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة تكريمًا لهم على تفانيهم في العمل.

جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تهدف إلى تحفيز الطلاب على بذل المزيد من الجهد والتميز في دراستهم، وتشجيعهم على المشاركة في الأنشطة المختلفة، وتعزيز روح التعاون والتطوع بينهم، وأن هذه الاحتفالية تأتي تأكيدًا على حرص جامعة العريش على دعم طلابها المتفوقين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، مما يُساهم في إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.

مائدة بدون إفطار في العريش

أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية عن تنظيم أطول مائدة إفطار على ساحل مدينة العريش الجمعة المقبلة بدون إفطار تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاحوال المعيشية الصعبة التي يتعرضون لها مع استمرار العدوان الاسرائيلين وذلك يوم الجمعة المقبل.

وبحسب بيان رسمي للمجلس، فإن المائدة الطويلة تأتي ضمن فاعلية "حكاية خير" والتي أطلقها مجلس القبائل العربية، والتي تبدأ بافتتاح قرية الامل إحدى القرى الأكثر إحتياجًا التي تم تطويرها خلال الأشهر الماضية.

ويحضر الفاعلية كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل في شمال سيناء.

وتتضمن فاعليات مبادرة حكاية خير حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم، وتكريم عدد من أسر الشهداء وتقديم مساعدات تيسير الزواج علي عدد من الفتيات الي جانب تقديم رحلات عمرة مجانية علي هامش الحفل.

وأعلن بيان مجلس القبائل والعائلات المصرية عن إقامة فقرة فنية يقدمها المنشد وائل الفشني خلال الحفل المقرر إقامته في قرية سما العريش، عقب كلمة وزير الشباب والرياضة وكلمة وزيرة التضامن الاجتماعي.