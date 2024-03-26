"الرد على الاستفسارات الدينية الواردة إلى لجنة الدعوة الإسلامية" ندوة تثقيفية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "الرد على الاستفسارات الدينية الواردة إلى لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة" يتم عرضها غدا الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ أحمد عبد القادر على، مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي سوف يقوم خلالها بالرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالموضوعات الدينية التي وردت عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة ،وذلك في إطار مواكبة العصر وسرعة الرد علي جمهور المواطنين بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم من خلال الكتاب والسنة النبوية المؤكدة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد أن إقامة الدورات الرمضانية تساهم في تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل وتساهم في تقديم فرد قوي يبني وطنه وينمي مجتمعه.

وأضاف محافظ الشرقية، أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية والذهنية، وتفريغ طاقات الشباب وتنمية الأخلاق الحميدة والروح الرياضية لدي ممارسيها مشيرًا إلى أن الهدف من إقامة الدورة الرمضانية هو تنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة واعلاء قيمة الرياضة متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الدورة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فاعليات الدورة الرمضانية للمديريات الخدمية في ألعاب خماسي ( كرة القدم - تنس الطاولة - الشطرنج ) والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق بمشاركة لاعبي المديريات الخدمية والهيئات والمراكز والمدن والأحياء والديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من وكلاء الوزارة و مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ محمد سامي من مركز شباب الغار.

وتضمنت الفعاليات تقديم ابتهالات دينية للشاب حامد أمين عضو مركز شباب الزقازيق بحري نالت استحسان الجميع أعقبها عرض فني لكورال مركز شباب صفط الحنا أدخلت البهجة والسعادة في نفوس الجميع ثم تقديم عرضا رياضيا للاعبي منطقة الشرقية للكاراتيه أبرز فيه اللاعبون مهاراتهم الفردية والجماعية والروح الرياضية العالية أعقبه تقديم عرض للفنون الشعبية بالتنورة لأعضاء مركز شباب الزقازيق بحري نالت إعجاب الحضور

وحرص محافظ الشرقية، على مشاركة لاعبي ولاعبات رياضتي تنس الطاولة والشطرنج وذلك لتشجيعهم علي الاستمرار في ممارسة الرياضة، متمنيا لهم التوفيق والفوز بالدورة الرمضانية.

وأدار محافظ الشرقية، حوارًا مع الشباب والفتيات، مؤكدا أن شباب الشرقية شباب واعٍ ومستنير يتسم بالوطنية والإخلاص في العمل.

وقام محافظ الشرقية، بتسديد ركلة البداية إيذانًا بانطلاق فاعليات الدورة الرمضانية وبدء المنافسات الرياضية بلقاء استعراضي بين عدد من لاعبي الفرق المشاركة في الدورة الرمضانية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدورة الرمضانية تقام كل عام في شهر رمضان وتعد من أحد أهم الأنشطة الرياضية التي تمثلها مديرية الشباب و الرياضة، مشيرًا إلى تنظيم دورات مماثلة بجميع مراكز شباب المحافظة لجذب الشباب لممارسة الرياضة مقدما الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لمنظومة الشباب والرياضة داخل المحافظة لجذب الشباب لممارسة الرياضة واستغلال طاقتهم الإيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.

وفي نهاية فعاليات الافتتاح أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بافتتاح الدورة لهذا العام متمنيًا أن يسودها روح المنافسة الشريفة والندية والتوفيق للجميع.