انقلاب سيارة نصف نقل محملة مازوت بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة مازوت قادمة من محافظة أسيوط اتجاه سوهاج بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق دون حدوث إصابات وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وانتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل محملة مازوت قادمة من أسيوط اتجاه سوهاج قيادة "علي . د . ع . ا" 54 سنة سائق ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانحرافها وانقلابها دون تفريغ الحمولة على جانب الطريق لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات، وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق متصل تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في شقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من أربعة طوابق بدائرة قسم أول سوهاج تستغل كمخزن أحذية نتج عنه احتراق كمية من الأحذية دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم.

نشوب حريق في شقة بقسم أول سوهاج

وانتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضي بمنزل مكون من أربعة طوابق تستغل مخزن أحذية يستأجرها "عبدالحميد . ا . م . ع" 48 سنة صاحب محل أحذية ومقيم دائرة مركز سوهاج وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال نجلة مستأجر الشقة "هاجر . ع . ا . م" 19 سنة طالبة ومقيمة بذات الناحية قررت بمضمون ما سبق ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ولم تتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية وأضافت باحتراق كمية من الأحذية، وتم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.