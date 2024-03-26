اعترافات حرامي المدارس: سرقت 11 مروحة سقف

أدلى عاطل أمام جهات التحقيق في قنا، باعترافات تفصيلية تفيد مزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة محتويات المدارس بأسلوب الخلع.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكاب واقعة سرقة 11مروحة سقف من داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة قنا، وبالضغط عليه أرشد عن مكان المسروقات التي كان يحتفظ بها في مكان ناء تمهيدا لبيعها.

وقررت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وفى سياق متصل فقد أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، مُحاكمة 19 متهمًا القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المرج" لجلسة 12 مايو المقبل لمرافعة النيابة العامة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

وأسندت النيابة للمُتهمين في القضية رقم 13330 لسنة 2023 المرج والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية .

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم صالح.ح بالسجن المُشدد 6 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالقطامية.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، وألزمت بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة المخدر المضبوط.

كما قضت بمُعاقبة المُتهم سيبدأ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المُستشارين د.عادل محمد السيوي وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم صالح.م أنه في يوم 5 يونيو 2023 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.

وأسندت النيابة أيضاً للمتهم الثاني سيد.أ أنه أحرز بقصد التعاطي مُخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وثبت من تقريري المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات المضبوطة بحوزة المُتهمين تحوي الهيروين المُخدر المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما ثبت بتحليل بول المُتهم الثاني ايجابيتها لأحد نواتج أيض الحشيش المُخدر المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.