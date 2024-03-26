درجات الحرارة المتوقعة بعدد من مدن ومحافظات السعودية.. مكة المكرمة 30

أعلن المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق السادش عشر من شهر رمضان المبارك، متوقعًا استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

ولفت المركز في تقريره عن حالة الطقس، عبر موقعه الإلكتروني، أن هناك احتمالية كبيرة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق عسير، جازان ونجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقع تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق السابق ذكرها، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

فيما وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 26-3-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات السعودية

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 30 والصغرى 19.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 24 والصغرى 14.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 2 والصغرى 16.

درجة الحرارة في جدة العظمى 29 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 29 والصغرى 20.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 19 والصغرى 10.

درجة الحرارة في أبها العظمى 20 والصغرى 14.

درجة الحرارة في حائل العظمى 19 والصغرى 10.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 18 والصغرى 11.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 18 والصغرى 10.

درجة الحرارة في نجران العظمى 29 والصغرى 23.