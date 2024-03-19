إنهيار مباني الإسكندرية عرض مستمر.. تفاصيل سقوط أجزاء من عقار كامب شيزار

يبدو أن مسلسل إنهيار العقارات بالإسكندرية مستمر، فبعد 10 أيام من إنهيار عقار الورديان ووفاة أشخاص من أسرة واحدة تحت أنقاضه، تتكرر المأساة بإنهيار جديد لعقارمنطقة كامب شيزار فهى واقعة جديدة في مسلسل انهيار العقارات التي تشهدها عروس البحر الأبيض المتوسط، إذ انهارت أجزاء من عقار دون وقوع أي إصابات،

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة باب شرقى يفيد تلقي غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا من غرفة عمليات حي وسط يشير إلى انهيار جزئي بعقار كائن بشارع طيبة بمنطقة كامب شيزار وسط المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومسؤولي حي وسط رفقة رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع انهيار جزئي لأحد العقارات من الداخل دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

وتبين أن العقار مأهول بالسكان مكون من 4 طوابق علوية وطابق أرضي وأن السكان غادروا المنزل قبل انهياره، وأن الانهيار وقع من الداخل للحمامات والمطابخ.

تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق وامرت طلب ملف العقار واستدعاء صاحب العقار وحبسه على ذمة التحقيق.