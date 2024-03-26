مواجهات بين الفلسطينيون وقوات الإحتلال الإسرائيلي في جنين

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أعمالها الوحشية بمختلف المدن الفلسطينية، والتي تسبب في مواجهات غير متكافئة بين المواطنين الفلسطينيون وقوات الاحتلال المسلحة، ومع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس، اندلعت مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شرق جنين .

وأفادت مصادر محلية وأمنية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن جيش الاحتلال اقتحم قرية جلبون وداهم الحي الغربي فيها ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين دون وقوع أي إصابات.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يعبد وعرابة جنوب غرب جنين وداهمت عددا من الأحياء في البلدتين وشنت حملة تمشيط دون أن يبلغ عن أي اعتقالات .

إصابة شاب برصاص الاحتلال فجر اليوم

وفي نفس السياق، اصيب، فجر اليوم، شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، وأفاد الناطق باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لأحد الشبان (27 عاما) بالرصاص الحي بالقدم إلى المستشفى، خلال اقتحام مخيم بلاطة، بحسب "وفا".

وقال مراسل الوكالة، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من شارع القدس وحاجز بيت فوريك، ترافقها جرافة عسكرية، وسط مداهمة عدد من المنازل في مخيم بلاطة واطلاق نار ، واعتلت أسطح عدد من المباني المحيطة بمخيم بلاطة، ومنطقة الضاحية العليا.

واقتحمت قوات الاحتلال عدد من المدن الفلسطينية حيث اقتحمت فجر اليوم، وفتشت منازل المواطنين وخربت بموحتوياتها، ومنها بلدة دورا جنوب الخليل، ومدينة جنين ومدينة نابلس ومخيم عسكر.